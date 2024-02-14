الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: نتوقع أن تلتزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة

البيت الابيض
البيت الابيض

أكد البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن شحنة الدقيق الممولة من قبل  الولايات المتحدة والمخصصة لغزة "لم تتحرك بالطريقة التي كنا نتوقعها".

واعترف المسئولون بأن التأخير يثير مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إذا واصلت توغلها البري في رفح.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "نتوقع أن تستمر إسرائيل في تنفيذ التزامها بإدخال المساعدات إلى غزة. 

 

لكننا نطرح السؤال: "كيف يمكنك أن تفعل شيئًا مثل رفح وإسرائيل؟ التأكد من أن كل هؤلاء الأبرياء لا يتمتعون بالحماية الجسدية فحسب، بل يمكنهم أيضًا الحصول على المساعدة؟ هذه هي النقطة بالتحديد التي نضغط عليها بنشاط بينما نتحدث".

حظر الشحنة من قِبل الجمارك 

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وحول الشحنة، تم حظر الشحنة من قِبل الجمارك الإسرائيلية بموجب أوامر تشغيلية لوزير المالية الإسرائيلي المثير للجدل بتسلئيل سموتريتش، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على شحنات الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود بناءً على طلب من المسئولين الأمريكيين.

وتم إدراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، التي اتهمتها إسرائيل بتوظيف أفراد مرتبطين بهجوم حماس في 7 أكتوبر، على أنها الجهة المتلقية لشحنة الحبوب.

البيت الأبيض غزة الولايات المتحدة إسرائيل شحنة الدقيق

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