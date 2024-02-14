الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيلون ماسك: يجب اختبار قدرات بايدن العقلية

إيلون ماسك
إيلون ماسك

دعا رجل الأعمال إيلون ماسك إلى فحص إلزامي لصحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، موضحًا أن إجراء اختبار القدرات العقلية أساسي ولا ينبغي أن يكون اختياريًا لشخص يحمل حقيبة نووية.

وأوضح ماسك على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، تعليقًا على ما ذكره مستخدم آخر حول رفض البيت الأبيض اختبار القدرات الإدراكية والعقلية للرئيس بايدن كان بمثابة الفشل، قائلًا: "إن إجراء اختبار إدراكي أساسي وإلزامي، ولا ينبغي أن يكون اختياريًا لشخص يحمل حقيبة نووية".

ووسط الفضيحة التي أحاطت بنشر تقرير المحقق الخاص روبرت هور، الأسبوع الماضي، والذي تضمن أدلة على نسيان بايدن ووصفه بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنه ليست هناك حاجة لاختبار قدرات الرئيس العقلية كجزء من فحصه الطبي السنوي، معتقدة أنه "يتمتع بقدرات عقلية جيدة ويسيطر على الوضع".

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