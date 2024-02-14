برلمانى: إسرائيل تعمق الاضطرابات بالمنطقة.. واجتياح رفح ينذر بكارثة إنسانية جديدة

أكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، دعمه لموقف الدولة المصرية، وتفويضه للقيادة السياسية لاتخاذ ما تراه من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي، في ظل ما يواجهه من مخاطر وما يحدق به من تحديات على المحور الاستراتيجي بالاتجاه الشمالي الشرقي، بالتزامن مع الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، وتهديده بشن عملية عسكرية برفح الفلسطينية.

وقال "الشاذلي"، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن مخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية كبيرة جدًا، وتعمق من المسأة الإنسانية التي تشهدها غزة، منددًا بالقصف الإسرائيلي لمدينة رفح، والذي يكشف عن فداحة وحجم الجرم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف المصري مدعوم شعبيًا، فالمصريون مؤيدون لكل القرارات التي تتخذ حمايًة للأمن القومي المصري وحدودنا، قائلًا: "مصر دولة ذات سيادة، وقيادتنا وجيشنا قادرون على حماية سيادتها.. والشعب يقف خلفهم داعمًا ومؤيدًا".

وأضاف النائب يوسف الشاذلي، أنه يجب على إسرائيل أن تدرك أنها الخاسر الأكبر إذا ما مست الأمن القومي المصري عبر اجتياح رفح الفلسطينية بريًا، لا سيما وأن تلك الخطوة غير المحسوبة، سوف تعمق الاضطرابات في المنطقة، وهو ما لن تجدي معه محادثات السلام حينها.