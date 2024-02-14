الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الإصلاح والنهضة: الادعاء بأن مصر تكتفي بالمناشدات لدعم غزة ادعاء قاصر لا يدرك الحقائق على الأرض

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن تطورات الوضع في غزة مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في عدوانها على المدنيين العزل وتوسيع دائرة الاستهداف بالاجتياح البري لرفح الفلسطينية هو وضع دقيق وحساس وشديد الخطورة ينبغي التعامل معه بمزيج من "الحرص والحكمة" من جهة، و"الحزم والفعل السريع" من جهة أخرى، وهو ما يتميز به أداء الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية أحداث 7 أكتوبر.

لن يخدم القضية الفلسطينية 

وأضاف رئيس الحزب في بيان له،  بأن دعوات بعض القوى السياسية إلى ما أسماه بـ "التصرفات غير المدروسة" لن يخدم القضية الفلسطينية ولن يمنع الحكومة الإسرائيلية من الاستمرار في عدوانها، بل قد يعقد المشهد، داعيًا كافة القوى السياسية إلى توخي الحذر والتعامل بحكمة والنظر إلى ما آلات المطالبات المختلفة بعين رجل الدولة.

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ادعاء قاصر لا يدرك الحقائق

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن ادعاء البعض بأن مصر تكتفي بالمناشدات وليس بتحركات ملموسة على الأرض لدعم أهل غزة، هو ادعاء قاصر لا يدرك الحقائق على الأرض بشكل كامل، فالدولة المصرية لا تكتفي بالمناشدات، بل العكس هو الصحيح، سواء على مستوى الإغاثة الإنسانية أو التحركات الدبلوماسية والاستخباراتية، والدلائل على ذلك كثيرة سواء في الهدن الإنسانية السابقة أو في المفاوضات الجارية الآن برعاية مصرية واضحة بجانب أن الموقف المصري من التهجير وتذويب القضية واضح وأن مصر تدفع ثمن ذلك الموقف التاريخي بأشكال متعددة.

وأوضح عبد العزيز بأن تصريحات المسئولين المصريين واضحة بأن مصر مستعدة لكافة السيناريوهات المتوقعة، واصفًا ذلك بـ"الموقف الواضح الذي لا لبس فيه" وهو يؤكد بأن مصر جاهزة لاتخاذ ما تراه مناسبًا ليس فقط بالمناشدات ولكن بكافة الصور التي تراها القيادة السياسية ملائمة، سواء كانت بضغوطات تمارسها مصر على الأطراف المختلفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو باتخاذ مواقف واضحة، مذكرًا من يدعون اكتفاء مصر بالمناشدات بأنه قد تم رفض التواصل مع رئيس الحكومة نتانياهو من قبل السيد الرئيس أكثر من مرة.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن استغلال البعض للظرف التاريخي الاستثنائي ومدى الضغط الممارس على مصر اقتصاديا وسياسيا من عدة أطراف دولية وإقليمية لتصفية حسابات سياسية أو استثمار ذلك الوضع لمكاسب سياسية ضيقة لا يمكن وصفه إلا في إطار الخيانة أو على أقل تقدير يمثل مراهقة سياسية وغياب لفهم طبيعة العلاقات الدولية وكيفية النظر إليها من منظور رجل الدولة وليس من المنظور الضيق لنيل المكاسب السياسية الآنية.

حزب الإصلاح والنهضة الاحتلال الاسرائيلية لرفح الفلسطينية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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