الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"السادات" لـ"الدستور": الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية قوى ومتكامل.. وأعترض على بيان الحركة المدنية

محمد أنور السادات
محمد أنور السادات

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن دور مصر تجاه دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة قوي ومتكامل منذ 7 أكتوبر الماضي، ولم يختلف عليه أحد ولا يقبل المزايدة، مشيرًا إلى أن الدولة تحركت سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا على كل المستويات، ولم تتأخر للحظة واحدة.

رسالة مصر لإسرائيل قوية وشديدة اللهجة 

وأشار "السادات"، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إلى أن الرسالة المصرية القوية وشديدة اللهجة وصلت للجميع من خلال هذه التحركات، متابعًا "لا يوجد قرار أو إجراء يمكن أن يتتخذ إلّا واتخذته مصر لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الموقف المصري والتحذير لإسرائيل من محاولات احتلال محور صلاح الدين جاء برسالة تعنى أن " للصبر حدود"، مشيدًا بالدعم المصري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وكذلك تواصلها مع الدول الأوروبية لتقديم دعمها لتلك الوكالة.

 

المطالبون بتعليق اتفاقية السلام يتحدثون دون واقعية 

 

وحول مطالبات البعض بطرد السفير الإسرائيلي وتعليق اتفاقية السلام، قال "السادات" إن من يطالب بهذا الأمر يتحدث دون صورة حقيقية أو واقعية لما يحدث، لافتًا إلى أنه يجب على الجميع تقدير حساسية الموقف الآن.. الكلام سهل والمطالبات سهلة لكن الواقع مش كده".

ونوه بأن "من يتعامل مع هذا الملف من الدولة المصرية على دراية تامة بكل شىء، ويعلم متى وأين وكيف يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر"، مشيرًا إلى أنه طالب قوى المعارضة بأن يوفروا مجهوداتهم المتعلقة بالضغط على الدولة، وأن يتم استثمار العلاقات مع الخارج لتشكيل رأي عام ضاغط لدعم الدولة المصرية والقضية الفلسطينية، خاصة أن إسرائيل نجحت في ادعاء المظلومية أمام العالم رغم كافة جرائمها. 

اعتراض على بيان الحركة المدنية 

 

وأبدى "السادات" اعتراضه وتحفظه على البيان الصادر من الحركة المدنية الديمقراطية، لافتًا إلى أن هذا البيان صدر دون العرض عليه، رغم أنه عضو في تلك الحركة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الفترة الماضية شهدت العديد من الخلافات داخل الحركة المدنية سواء فيما يتعلق بالمشاركة بالحوار الوطني من عدمه وكذلك الانتخابات الرئاسية، وهناك عدم توافق على العديد من الملفات.

ولفت إلى أن الأمور في الحركة المدنية لم تكن منتظمة ولم يتم إدارة الخلافات بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هناك محاولات بدأت خلال الفترة الماضية لتوحيد الجهود وتجاوز الخلافات إلا أنها لم تسفر عن شىء حتى الآن.

محمد أنور السادات حزب الإصلاح والتنمية القضية الفلسطينية غزة مصر بيان الحركة المدنية الحركة المدنية

مواد متعلقة

على مدار 100 يوم.. تحركات ولقاءات واتصالات مكثفة للرئيس السيسى لتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

5 مسارات وتشريعات لتعزيز الإصلاح السياسى وإرساء قواعد «الجمهورية الجديدة»

فى المناسبات واللقاءات.. تحذيرات مستمرة من الرئيس بشأن خطورة توسيع رقعة الصراع بالمنطقة

17 حزبًا تحت القبة.. كيف أسهم التنوع الحزبى بمجلس الشيوخ فى تعزيز المناخ السياسى؟

جزء من عملية صناعة القرار.. "الدستور" ترصد مكاسب مرشحى الرئاسة بعد لقائهم الرئيس السيسى

كيف برهن لقاء السيسى ومرشحى الرئاسة على تميّز المشهد السياسى فى مصر؟

لقاء الرئيس السيسى ومرشحى الرئاسة.. ضمانة جديدة لاستمرار الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

القاهرة الإخبارية: خان يونس لم تعد قادرة على مواصلة الحياة

مفاجأة: موظف واحد بوزارة البترول.. و"خطة النواب" تتهمها بالتحايل

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

بقيادة مصر.. دحلان يكشف تفاصيل الخطة العربية بشأن مستقبل غزة

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى ألفت حسين كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة