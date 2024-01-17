تصل أضرارها للموت.. شواحن مضروبة بالأسواق والشركة المسؤولة تعلن سحبها

تأتي حملة الاستدعاء التي أطلقتها مؤخرًا شركة عالمية حول أحد منتجاتها وهو شاحن USB ASKSTORM 40 واط" معلنة خطر تسببه في الحرق الحراري وخطر الصدمات الكهربائية بمثابة إنقاذًا لسمعة هذه الشركة العالمية قبل وقوع أي أضرار ناتجة عن استخدام ذلك المنتج.

لعل تلك الحملة تفتح باب الحديث عن الشواحن الكهربائية التي تسببت في حوادث الانفجار ووقوع ضحايا من قبل وأسباب ذلك.

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: استخدام شواحن معيبة قد يسبب الموت

وفي تعليقه على هذا الأمر، قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية لـ"الدستور" إن هناك ثقافة للشعب المصري خاطئة في التعامل مع الشواحن الكهربائية وكذلك "أجهزة المشترك"، موضحًا أن الكثير يلجأ إلى شراء هذه الشواحن من أماكن غير معروفة توفيرًا للسعر وهو غير مُدرك أن ذلك من شأنه أن يضر بالجهاز الخاص به، أو قد يهدد حياته هو شخصيًا.

تابع هلال أنه حتى ومع استخدام الأشخاص لشواحن أو أجهزة من شركات معروفة فهناك الكثيرون ممن يتعاملون مع هذه الأدوات بطريقة خاطئة كأن يقوموا بلف السلك مرات ويعملون على التواؤه بطرق غير سليمة مما يؤدي في النهاية إلى تلفه سريعًا أو إلى أضرار عند تركيبه في الجهاز.

أضاف إلى أنه في حال وجود مشكلة في "الأسلاك" الخاصة بتلك الشواحن مثلما أعلنت الشركة العالمية حول شاحنها الذي طالبت بسحبه فقد يصل الأمر إلى سرعة سخونتها مما ينتج عنه ماسًا كهربائيًا ويهدد الحياة.

وبخصوص هذه الواقعة أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية على أن تصرف الشركة العالمية هو التصرف السليم إزاء هذا الطراز من الشواحن موضحًا أنه قد يسبب ضررًا أو إيذاءًا لأيًا من الأفراد كما لفت إلى أن استمرار تواجد هذا المنتج في الأسواق يسبب ضررًا جسيمًا على سمعة الشركة لذا فهي تسارع إلى سحبه منها، كذلك وأنه في حال تضرر أي شخص بسببه قد ينتج عنه دفعها تعويضات بمبالغ مادية كبيرة مما يمثل خسارة مادية لهذه الشركة وكذلك خسارة على مستوى سمعتها أيضًا.

الشواحن المقلدة تتلف الأجهزة

قال محمد عمر مهندس أدوات كهربائية إن الشاحن المقلد لا يقدم نفس الكفاءة فى شحن البطاريات مثل الشاحن الأصلي موضحًا أنه قد يستغرق وقتًا أطول فى عملية الشحن تحقيقًا لما يعرف باسم "الشحن الوهمى" أي ظهور مؤشر البطارية فى حالة الشحن التام، لكنها في الحقيقة لم تشحن تمامًا.

وتابع أن بين المشكلات في الشواحن المقلدة أيضًا أنها تتسبب في تلف البطارية نتيجة تعريضها إما لشحنة زائدة من الكهرباء أو شحنة أقل، وهو ما يؤثر يعرض بطارية الجهاز في كلًا الحالتين إلى التلف.

وأضاف أن الأمر قد يصل أيضًا إلى تلف الهاتف بشكل كامل بسبب هذه الشواحن المقلدة، لافتًا إلى أن التأثير السلبي على البطارية بالتدريج يؤثر على الهاتف مسببًا تلفه بالكامل.

جهاز حماية المستهلك: الاتصال في حال وجود مخالفة

من جهته، أكد جهاز حماية المستهلك، على أنه وحرصًا على أمن وسلامة المُستهلكين فقد استعادت الشركة المالكة للعلامة التجارية الشاحن(USB ASKSTORM ) 40 واط باللون الرمادي الغامق، وذلك لاتخاذه التدابير الاحترازية.

وتابع جهاز حماية المستهلك أن الشركة أوضحت إمكانية استرجاع الشاحن (USB ASKSTORM ) 40 واط؛ باللون الرمادي الغامق، موضحة أنه يمكن التعرف على الشاحن المذكور باللون الرمادي من خلال رقم الموديل وهو 1- 40- ICPSWO ،الموجود على الملصق في الجزء الخلفي من الشاحن.

كما أكد أنه يمكن إرجاع الشاحن من أي متجر من متاجر الشركة لاسترداد المبلغ بالكامل، ولا يشترط إثبات وصل الشراء (الفاتورة).

أوضح الجهاز أنه يمكن زيارة موقع الشركة العالمية للمزيد من المعلومات أو الاتصال عبر الخط الساخن للشركة وفي حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس آب 01000000329.