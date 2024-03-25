الإثنين 25 مارس 2024
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سياسي

أمانة مستقبل وطن بدمياط تقيم الحفل السنوي لتوزيع جوائز مسابقة تحفيظ القرآن الكريم

جريدة الدستور

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، مساء أمس.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، والمحاسب علي كيوان أمين المحافظة والنواب محمد الحصي عضومجلس النواب والمهندس وليد التمامي عضومجلس الشيوخ وامين عام الحزب بالزرقا والمحاسب محمدعلي ابوحجازي عضومجلس الشيوخ وامين قطاع الاعمال الحزب بالمحافظة والمستشارمحمد الماشطة أمين التنظيم بالمحافظة وأمناء مساعدين أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء الأمانات النوعية وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وأمناء المراكز والأقسام كما شارك في فاعلية تكريم حفظة القران الكريم رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع ورئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة الدكتور محمد خلف الله، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

تشجيعًا وتكريمًا لحفظة كتاب الله

وكرم "عبدالجواد " خلال الحفل عدد كبيرمن الفائزين ومنحهم جوائز عينية ونقدية؛  مقدمة للفائزين، وذلك تشجيعًا وتكريمًا لحفظة كتاب الله.

فيما تفقد نائب رئيس الحزب النائب احمد عبد الجوادوأمين التنظيم المركزي المقر الجديد لمستقبل وطن في محافظة دمياط، موجها بضرورة العمل بروح الفريق والتعاون الجاد مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن كيان قوي يخدم الوطن والمواطن.

من جانبه، أشار النائب عصام هلال الأمين العام المساعد للحزب إلى الاستمرار في تنظيم الفعاليات والتلاحم مع قضايا الشارع المصري وتخفيف العبء عن المواطن.

مستقبل وطن الشخصيات العامة الوطن و المواطن الشارع المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي مسيرة التنمية

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