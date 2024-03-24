النائبة حياة خطاب: زيارة جوتيريش تفضح أكاذيب إسرائيل حوّل إغلاق مصر لمعبر رفح

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمصر ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد كذب روايات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفضح أكاذيبهم حوّل قيام مصر بغلق معبر رفح أمام المساعدات لأهالينا بفلسطين، مؤكدة أن موقف مصر من القضية فلسطينية واضح أمام العالم أجمع.



قدمت كافة المساعدات والدعم للفلسطينيين

أكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ في بيان لها، اليوم الأحد، أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي قدمت كافة المساعدات والدعم للفلسطينيين في قضيتهم، موضحة أن ما يحدث بغزة لا يمكن أن تطلق عليها حرب بل هي إبادة جماعية لشعب كامل فجيش الاحتلال لا يفرق بين صغير أو كبير أو بين رجل أو امرأة.

وشددت النائبة حياة خطاب على أهمية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة وذهابه إلى رفح، موضحة أنها رسالة واضحة للعالم أجمع بصدق كافة التصريحات المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على صدق الموقف المصري، كما أن التعنت في إدخال المساعدات للفلسطينيين يعود إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وليس من جانب مصر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حماية المدنيين يبدو أنها لا تشكل أهمية إذا نظرنا إلى العمليات العسكرية في غزة.

العمليات العسكرية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي

وأشار خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، لافتًا إلى أن حماية المدنيين من المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجب تعزيز قدرة أونروا على التزام دورها تجاه الفلسطينيين.