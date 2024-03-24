الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: زيارة جوتيريش للقاهرة توضح موقف مصر بصدق بشأن غزة

غزة
غزة

أكدت حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية لقاء الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرة إلى أن زيارة جوتيريش لمصر للمرة الثانية وزيارته للعريش لتفقد الأوضاع في معبر رفح تعتبر رسالة للعالم توضح الموقف المصري بصدق، وتكشف مدى تعنت الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات لقطاع غزة وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

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قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات اليوم، إن مصر بقيادتها وشعبها ستظل دائمًا داعمة للقضية الفلسطينية، مشيدة بالدور المصري التاريخي والمحوري لوقف نزيف دماء المدنيين الأبرياء من الفلسطينيين، وضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في الحياة بسلام داخل حدود دولتهم وفقًا لاتفاقية عام 1967.

أضافت حنان أن تكرار زيارات أنطونيو جوتيريش منذ السابع من أكتوبر الماضي يعكس أهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط، ودورها الريادي والمحوري، كما يوضح حرص مصر الدائم والمستمر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وسط صمت دولي مستمر.

وطالبت النائبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وحماية أرواح الأبرياء الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن حماية المدنيين يبدو أنها لا تشكل أهمية إذا نظرنا إلى العمليات العسكرية في غزة.

تنتهك القانون الدولي

وأشار، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، لافتًا إلى أن حماية المدنيين من المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجب تعزيز قدرة أونروا على التزام دورها تجاه الفلسطينيين

للقضية الفلسطينية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمين العام للأمم المتحدة لمصر معبر رفح

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