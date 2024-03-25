الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"النقض" ترفض طعن مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات

مودة الأدهم
مودة الأدهم

قضت محكمة النقض اليوم، برفض الطعن المقدم من مودة الأدهم الشهيرة بفتاة التيك توك على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمة فيها بالاتجار بالبشر.

وتضمنت اتهامات النيابة العامة لمودة الأدهم اتهامات منها: الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، الاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة واتسآب لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

 

تحريات مباحث الآداب 

وشملت أوراق القضية تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب والاتجار بالبشر التي تضمنت اعترافات المتهمة بالتعاقد مع شركة لايكي التابعة لشركة "بيجو ليمتد"، لإطلاق فيديوهات للدعاية للشركة وطالبت الفتيات خلال تلك المقاطع بالظهور في بث مباشر، وأقرت بأنها اعتادت على تصوير نفسها بمعرفة آخرين وتتعمد ارتداء ملابس فاضحة تظهر منها ملامح جسدها كالصدر والبطن، بهدف لفت الانتباه من الشباب والفتيات صغيرات السن، لإغوائهن والاشتراك في صفحاتها وحساباتها على مواقع التواصل، من أجل تحقيق شهرة واسعة تعود عليها بالربح.

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وأقرت بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها نشر أفعال خادشة للحياء وإثارة الغرائز، وقيامها باستخدام الأطفال في تصوير تلك المقاطع، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية تعود عليها بالربح، ومن بين تلك المقاطع، فيديو لفتاة تبلغ من العمر 13 سنة، تتحدث معها عن وجود علاقة عاطفية مع أحد الأولاد، الأمر الذي أحدث استياء بين أوساط المواطنين، وخاصة أهلية الطفلة، كما أقرت بأن هذه وسيلة تعايشها وتتربح من ورائها، وأن شركة لايكي حولت لها مبالغ مالية كبيرة، نظير تحريضها على نشر تلك المقاطع على التطبيق "لايكي"، وطلبنا منها إطلاعنا على اللاب توب فشاهدنا رسائل ومكاتبات تفيد بتعاملها مع إدارة التطبيق، وتحويلات مالية منهم، وفقًا للنيابة.

مودة الأدهم فتاة التيك توك التيك توك محكمة النقض 6 سنوات جنايات الساحل

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