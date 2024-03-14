الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على فتاة التيك توك "جوليا" بتهمة بث فيديوهات منافية للآداب

القبض على فتاة تيك
القبض على فتاة تيك توك

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة، القبض على فتاة التيك توك "جوليا"، بتهمة بث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط فتاة التيك توك جوليا، بسبب قيامها ببث مقاطع منافية للآداب وخادشة للحياء على منصة التواصل الاجتماعي، حيث كانت تبث مقاطع فيديو تظهر فيها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة، بالتحفظ على هاتف فتاة التيك توك جوليا وجرى عرضها على النيابة العامة وفحص مقاطع الفيديو التي ترتدي فيها ملابس شفافة وخليعة وتقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب.

وبمواجهة المتهمة فتاة التيك توك أمام فرق المباحث في الجيزة، قررت بأنها قامت بتصوير الفيديو والتعمد بالظهور بشكل غير لائق وفاضح لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تحقق من ورائها أرباحا.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الجيزة فتاة التيك توك فيديوهات منافية للآداب

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