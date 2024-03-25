نائب محافظ القاهرة يزور المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء

قام الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة بزيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذى يتضمن أحياء ( شبرا -الساحل-روض الفرج -الشرابية) ويرافقه رئيس حى شبرا وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب المحافظ على موظفي الخدمة سرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة طبقًا للوائح والقوانين لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة توفيرًا للوقت والجهد ويسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الأعمال فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة تفقدية لمدينة الأسمرات

وكان قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المصانع الصغيرة والورش الحرفية التى تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات والتى تم إقامتها بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى وتضم مصانع (ملابس، سجاد اليدوى)، كما تفقد عددًا من الحضانات الخاصة بأبناء الأسمرات والتى تم تنفيذها بصورة حضارية لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة.

وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذه المصانع الصغيرة والورش فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

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