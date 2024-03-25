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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة الحلقة 14.. يارا تصارع نورة حتي في أحلامها

مسلسل نورة
مسلسل نورة

تناولت الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكارتوني نورة، التي عرضت أمس الأحد، حلم يؤرق نورة بسبب ظهور يارا زميلتها بالمدرسة به، وصراعها معها في الحلم حيث أبلغتها أنها لن تسمح لها ان تكون الأولي في المدرسة، وهو الصراع الذي بدأ عندما قامت الأخيرة بنشر فيديو هزيمة نورة في احدي بطولات لعبة  التايكوندو، للسخرية منها.

 

احداث مسلسل نورة الحلقة 14

وقد ظهر في نهاية الحلم نور شقيقها ممسكًا بالكأس رافضًا منحه لشقيقته إلا بعدة شروطه الخاصة، بعدها استيقظت نورة من حلمها في حالة من التوتر والقلق.

 

موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 15

ويعرض المسلسل الكرتوني "نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

 

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موعد إعادة مسلسل نورة الحلقة 14

 

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

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وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة انه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال،  يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

 

أبطال العمل الكرتونى نورة 

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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