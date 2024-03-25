صباحي ومسائي.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

يتردد آلاف المواطنين على السجل المدني يوميا للحصول على المستخرجات الرسمية من شهادات ميلاد ووفاة وبطاقات الرقم القومي وغيرها من الأوراق الرسمية، ويحتل البحث عن مواعيد السجل المدني في رمضان محرك البحث جوجل لأهمية الخدمات المقدمة من تلك الجهة.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

ومنذ حلول شهر رمضان غيرت مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، مواعيد العمل لفترتين صباحية ومسائية وذلك لمدة 6 ساعات يوميا طوال شهر رمضان المبارك والفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصرا، ثم الفترة المسائية من الساعة السابعة حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أوضح تقرير صادر عن مجلس الوزراء، مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024، وغيره من المصالح الحكومية خلال الشهر الكريم، حيث يبحث الكثير عن تفاصيل مواعيد استخراج شهادات الميلاد والطلاق والوفاة، وكذلك بطاقة الرقم القومي وغيرها من الأوراق الثبوتية، والتي كشف عن أيام العمل التي تستمر لمدة 6 أيام أسبوعيا، ماعدا أيام العطلات الرسمية.

ويأتي تنظيم تلك المواعيد في رمضان لرفع الضغط عن التكدس المروري حتى يتمكن الجميع من الوصول للمنازل قبل مواعيد الإفطار، بما لا يخل بمصالح المواطنين.

خدمات تستطيع استخراجها من مكاتب السجل المدني

تستقبل مكاتب السجل المدني التابعة للاحوال المدنية بوزارة الداخلية المواطنين في كافة محافظات الجمهورية يوميًا على مدار اليوم؛ لاستخراج مستندات تثبت الشخصية وهي «استخراج بطاقة الرقم القومي جديدة، بطاقة الرقم القومي بدل تالف، استخراج قيد عائلي، شهادة ميلاد مميكنة، استخراج قسيمة زواج مميكنة، قسيمة طلاق مميكنة، شهادة وفاة مميكنة».

خطوات استخراج شهادات من السجل المدني

قبل التوجه لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج وثائق رسمية يمكن للمواطن التأكد من كافة الأوراق اللازمة، أو استخراجها الكترونيًا دون مجهد في رمضان.

استخراج الخدمات بمصلحة الأحوال المدنية إلكترونيًا

الدخول على الصفحة المختصة.

إدخال البيانات الشخصية عن الراغب في الأوراق.

استخراج المستندات له وأقاربه من الدرجة الأولى فقط.

استخراج المستندات التي تم فحص أوراقها من قبل من خلال مكاتب السجل المدني.

أماكن مكاتب السجل المدني في المولات:

• مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

• مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

• داندي مول ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

• سيتي سنتر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.

• مول سيتي ستارز (بمحافظة القاهرة).

• مول مكسيم (بمحافظة القاهرة).

• مول سيتي سنتر المعادي (بمحافظة القاهرة).

• مول العرب (بمحافظة الجيزة).

• مول طنطا (بمحافظة الغربية).