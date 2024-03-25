الإثنين 25 مارس 2024
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الثقافة

"القومي لثقافة الطفل" يكرم مسيرة الفنان مجدي نجيب بالحديقة الثقافية.. الليلة

الكاتب محمد ناصف
الكاتب محمد ناصف

 يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف فى إقامة برنامج ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، حيث يتضمن برنامج الاثنين ١٥ رمضان الموافق ٢٥ مارس، تكريم مسيرة الفنان "مجدي نجيب"، وذلك بحضور نجله الأستاذ أحمد مجدي نجيب، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز، والشاعر سعيد حامد.

تكريم اسم الفنان الراحل محمود الجندي في ليالي رمضان بدمنهور

الفنان مجدي نجيب من مواليد عام ١٩٣٦، وتوفي عام ٢٠٢٤، لمع في أواسط الخمسينات من القرن الماضي كشاعر وفنان تشكيلي، حيث عرف بأنه شاعر الألوان، وقد جمع بين موهبتى الشعر والفن التشكيلى حيث قدم عدة معارض تشكيلية كان آخرها معرضًا بعنوان "شبابيك" وأقيم في جاليري قرطبة العام الماضي، وزينت لوحاته العديد من أغلفة الكتب، كما أبدع في مجال الإخراج الفني للكتب والمجلات.

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مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وفي عام ١٩٨٩ أعلنت وزارة الثقافة  فوزه في مسابقة أجمل غلاف للطفل عن كتاب "حكايات ولد فلسطيني" الصادر عن  مؤسسة دار الهلال.


وقد عمل منذ بداية الستينيات في عدد من مجالات الأطفال، من بينها "كروان" و"ميكي"، كما أن له العديد من الإبداعات الأدبية المكتوبة للأطفال، منها المنشور في سلسلة كتب الهلال للأولاد والبنات التابعة لمؤسسة دار الهلال، ومنها مذكرات الولد الشاطر، حكايات فوق القمر، الصعود إلى كوكب الكلاب، ومن أهم إبداعاته المميزة التي جمع فيها بين الرسم والكتابة كتاب "كراسة الحكايات" وهو قصص بسيطة مزج فيها بين موهبتي التأليف والرسم للأطفال.


كما كتب أشعارًا وأغاني للأطفال، وألف عددًا من الأغنيات للعديد من المطربين الكبار، ومن أبرز دواوينه  الشعرية "صهد الشتا" ١٩٦٤-  "ليالي الزمن المنسي" ١٩٧٤- "مقاطع من أغنية الرصاص" ١٩٧٦- "ممكن" ١٩٩٦ - "الوصايا" ١٩٩٧، كما صدرت له رواية واحدة هي "ولد وأربع بنات" عام  ٢٠٠٠.


يذكر أن مجدي نجيب قد حصل في عام ٢٠٠٣ على جائزة سوزان مبارك لأدب الطفل عن كتابه "انتحار قلم رصاص".

القومي لثقافة الطفل الحديقة الثقافية اهلا رمضان ولاء محمد الفنان مجدي نجيب محمد ناصف

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