تكريم اسم الفنان الراحل محمود الجندي في ليالي رمضان بدمنهور

نظم فرع ثقافة البحيرة مجموعة متنوعة من الفعاليات الأدبية والفنية في الليالي الرمضانية المقدمة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

ضمن برنامج مقهى توفيق الحكيم الثقافي، بمكتبة مصر العامة بدمنهور عقد لقاء ضمن برنامج عطر الأحباب عن سيرة الفنان الراحل محمود الجندي بمشاركة ابن أخيه د. عادل الجندي، وأدار اللقاء الفنان محمد البياع.

تحدث د.عادل الجندي عن السيرة الذاتية والإبداعية للفنان الراحل موضحا أنه مواليد 24 فبراير 1945 في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتوفي في 11 أبريل 2019، وقد تخرج في المعهد العالي للسينما، حيث بدأ حياته الفنية في فترة السبعينيات وقدم عددا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وأضاف أنه اشتهر بغناء المواويل وقدم مقاطع غنائية في عدد من أعماله الفنية والمسرحية وقدم ألبوم غنائي باسم "فنان فقير" عام 1990 وأشار أنه حاول دخول مجال الغناء ولكنه لم يحب استكمال التجربة.

وأوضح المتحدث أن الفنان محمود الجندي شارك في حرب أكتوبر عام 1973، حيث خدم في سلاح الطيران لمدة 7 سنوات، وتم تكريمه عدة مرات.

وشارك في الحوار أحمد أبو عوف وهو من تلاميذ الفنان الراحل محمود الجندي وذكر أنه أسس فرقة مسرحية في بلده مدينة أبو المطامير وسميت بفرقة الجندى المسرحية وساهم فى بناء قصر ثقافة أبو المطامير.

كما تحدث الفنان محمد البياع مقدما لمحة عن ذكرياته مع الفنان الراحل ومشاركته معه في مسلسل الجماعة الجزء الثاني وكيف تعلم منه الكثير وكيف جمعت بينهم مشاهد في هذا المسلسل لا تنسى.

وفي الختام تم تكريم اسم الفنان الراحل محمود الجندي بدرع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتسلم التكريم د. عادل الجندي، وذلك بحضور محمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة وأحمد هواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور. وتقام فعاليات برنامج عطر الأحباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان والإدارة العامة للثقافة العامة.

شهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة الفيوم للموسيقي العربية بقياده المايسترو حسن شاهين، قدمت به باقة متنوعة من الأغاني الدينية والرمضانية احتفالا بشهر رمضان منها "القلب يعشق كل جميل، والله بعودة، يابركة رمضان".

أعقب ذلك ورشة رسم وتلوين، ورشة عمل شنطة من الجوخ، ورسم على الوجه، بجانب ورشة حكي عن "فضل صيام رمضان" ومسرح عرائس، وفقرة ألعاب تفاعلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب.

وضمن أنشطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد قصر ثقافة وادي النطرون عرضا فنيا لفرقة أطفال أوبرا عربي تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية منها "أهلا رمضان، الليلة الكبيرة، فطوطة، فوازير شريهان، كلام من دهب، والكاميرا الخفية" بقيادة الفنانة رنا بركات وسط تفاعل كبير من الحضور، بجانب ورش لتعليم إعادة التدوير والتلوين، وفقرة رسم على الوجه.

وقدمت فرقة الفيوم للموسيقى العربية عددا من الأغنيات منها والله بعودة، ويا بركة رمضان، وذلك على مسرح قصر أبو المطامير، بقيادة المايسترو حسن شاهين.

فعاليات الليالي تنظم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة البحيرة، ضمن برنامج مكثف لهيئة قصور الثقافة في "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

IMG-20240324-WA0153