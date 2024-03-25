الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر

محصول البنجر
محصول البنجر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر مارس:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
العروة المتوسطة (زراعات سبتمبر) 
• الري بانتظام حتى لا تحدث أعفان بالجذور 
• فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمده 20-25 يوم حسب نوع التربة.
• الحصاد بتقليع البنجر يدويا" أو آليا" ثم تنظيف الجذور وتكومها وتغطيتها بالعرش لحين توريدها حسب برنامج شركة السكر بالمنطقة.
العروة المتأخرة (زراعات أكتوبر ونوفمبر):
• إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النباتات والمتمثلة في تشقق أعناق الأوراق وقابليتها للكسر ثم ظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية يتم رش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5الى 1 كيلو جرام للفدان.
• متابعه الري باعتدال حتى دخول النبات لفترة الفطام على ان يكون الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث اعفان.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر مارس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• مواعيد الزراعة للغرس الربيعي المناسبة هي أول مارس في مناطق كوم-أمبو – ادفو – ارمنيت – قوص - نجع حمادي – دشنا – أما في مناطق جرجا – أبو قرقاص فتكون في 15 مارس ويفضل الانتهاء من الزراعة خلال هذا الشهر حتى لا يؤثر التأخير في الزراعة على نقص المحصول خاصة بالنسبة للصنف الجديد جيزة 3، جيزة 4.
• يجب كسر وتوريد المساحات الراقدة والمصابة بالصقيع والخلف المسنة قبل الانتهاء من شهر مارس وقبل اشتداد درجات الحرارة وحتى لا يؤثر ذلك على جودة توريدات المحصول.
• حرق السفير في مساحات الخلف وتطهير الجور والري مباشرة.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول بنجر

مواد متعلقة

حلًا لأزمة ارتفاع أسعاره.. تحرك برلمانى للمطالبة بالتوسع فى زراعة قصب السكر

زراعة النواب توصي بتوحيد سعر توريد السكر.. و"الحصري" يحذر من تراجع مساحات البنجر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

وزير التموين: زيادة إنتاج السكر من القصب المورد إلى 88055 طنًا

منتجو القصب: ضرورة توفير الأسمدة للمحصول ومبيدات الحشائش

خبراء: ضرورة إعادة النظر في أسعار توريد القصب 2025

حلول بديلة.. خبراء: إنتاج السكر من البنجر يعوّض النقص فى مساحات القصب

"الزراعة" تعلن عن عدد من الإجراءات لمكافحة الآفات التي تصيب محصول البنجر

الأكثر قراءة

800 فلسطينى مقابل 40 إسرائيليًا.. كواليس تقدم مفاوضات الهدنة فى غزة

شقيق الأميرة الراحلة ديانا يدعم كيت ميدلتون بكلمات مؤثرة

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

آخر التطورات الصحية لـ محمد العمروسى.. مى فاروق تكشف التفاصيل

سفير إيطاليا بالقاهرة: زيارة "ميلونى" مصر علامة فارقة فى العلاقات

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الله يعلن استهداف مبنى تموضع جنود الاحتلال بمستعمرة المطلة شمال فلسطين

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ