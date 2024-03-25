أستراليا.. توقيف 19 شخصًا احتجوا على سفينة إسرائيلية بميناء سيدنى

أوقفت السلطات الأسترالية 19 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين كانوا يحتجون على قيام سفينة إسرائيلية بتفريغ حمولتها في ميناء بمدينة سيدني.

ووفقا لصحيفة بريسبان تايمز، نظم نشطاء وقفة احتجاجية في ميناء بوتاني، أحد أكبر الموانئ الأسترالية، للتضامن مع فلسطين.

واحتجاجا على قيام سفينة إسرائيلية بتفريغ حمولتها في الميناء، دعا الناشطون إلى وقف إطلاق النار في غزة رافعين أعلام فلسطين.

وطالب النشطاء الحكومة الأسترالية بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وبعد رفضهم إنهاء الوقفة الاحتجاجية، تدخلت قوات الشرطة لفضهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة اوقفت 19 شخصا من المشاركين في الوقفة.