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مصر

عاجل.. تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة

لقاء شيخ الأزهر والأمين
لقاء شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في مشيخة الأزهر، بأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل بحث الحرب على قطاع غزة.

وقال الإمام الأكبر، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "استقبلتُ اليوم الصَّديق العزيز السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.. اتَّفقنا على أهمية مواصلة الضغط على المجتمع الدَّولي من أجل الوقف الفوري للعدوان على غزة، وأنَّه آن الأوان لإعطاء الفلسطينيين حقَّهم في إقامة دولتهم المستقلَّة وعاصمتها القدس الشريف، كما ناقشنا سُبُل مكافحة الإسلاموفوبيا".

شيخ الأزهر للأمين العام للأمم المتحدة: أنتم بمواقفكم المنصفة تمثلون بريق أمل لحماية المستضعفين والمظلومين
لقاء شيخ الأزهر والأمين العام للأمم المتحدة

وأضاف: "وأكَّدت دعم الأزهر الشريف وحكماء المسلمين وعقلاء العالم لمواقفه الشجاعة ومناصرته للحق الفلسطيني والعدالة في غزة المكلومة".

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