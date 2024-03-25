الإثنين 25 مارس 2024
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عالم

عاجل.. بعد هجوم موسكو.. فرنسا ترفع التحذير "الإرهابى" لأعلى مستوى

رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال

قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، إن الحكومة الفرنسية رفعت تحذيرها من "الإرهاب" إلى أعلى مستوياته بعد إطلاق النار في موسكو.

وأضاف في منشور على موقع "إكس" عقب اجتماع للرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار مسئولي الأمن والدفاع، إن القرار، الذي يأتي قبل أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية، اتُخذ "في ضوء إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن هجوم (موسكو) والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا".

ويتألف نظام التحذير من "الإرهاب" في فرنسا من ثلاثة مستويات، ويُفعّل المستوى الأعلى في أعقاب وقوع هجوم في فرنسا أو في الخارج أو عندما يعتبر التهديد وشيكًا.

ويسمح القرار باتخاذ تدابير أمنية استثنائية مثل تكثيف الدوريات للقوات المسلحة في الأماكن العامة، ومنها محطات القطارات والمطارات والمواقع الدينية.

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