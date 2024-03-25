قافلة السعادة تنهى فعاليتها بالأسمرات بإسعاد 1000 طفل وإقامة أضخم حفل إفطار

انتهت فعالية حياة كريمة بمدينة الأسمرات بمحافظة القاهرة منذ قليل بمشاركة أكثر من ١٠٠ من المنسقين ومتطوعى فريق "حياة كريمة" بالقاهرة، وبالتنسيق مع جهاز الأسمرات ومشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومجلس الطفولة والأمومة، بإقامة قافلة السعادة.

جوائز لـ 1000 طفل بالأسمرات

وضمت القافلة عددا من الندوات بدأت بتقديم العديد من الأنشطة التفاعلية ومسابقات الأطفال، وتوزيع عدد كبير من الجوائز من قبل مؤسسة حياة كريمة على ما يقارب من 1000 طفل.

كما قدم صندوق مكافحة الإدمان ومجلس الأمومة والطفولة العديد من الأنشطة والورش الفنية، واستمرت الفقرات حتى وقت الإفطار، حيث تمت إقامة ندوة دينية للمدعوين من قبل الأزهر الشريف.

إفطار 1000 صائم

تضمنت القافلة إقامة مائدة إفطار لما يقارب من ١٠٠٠ مواطن من قاطنى إسكان حي الأسمرات.

ووصل إجمالي عدد المستفيدين من فعالية قوافل السعادة في الأسمرات إلى ثلاثة آلاف مستفيد.

وتأتي الفعالية فى ضوء الدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسة "حياة كريمة"، حيث نظمت قافلة السعادة، ضمن برنامج يشمل 18 محافظة بـ 18 قافلة خلال شهر رمضان.

كانت حلت، أمس، الفنانة نهال عنبر والفنانة بدرية طلبة واللاعب محمود كهربا ضيوفًا باحتفالية جمعية رسالة عضو التحالف الوطني اليوم في إفطار أهالينا بالمحافظات.

ووجهت الفنانة نهال عنبر خلال كلمتها الشكر والتحية لجمعية رسالة عضو التحالف الوطني، وأشادت بما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأسر الأكثر احتياجًا.

من جهتها قالت الفنانة بدرية طلبة، إن فعالية اليوم جسدت منتهى الإنسانية لما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأكثر احتياجا.

وتابعت طلبة خلال الفعالية المقامة، أن اليوم هو كرنفال للأسر البسيطة من ناحية، ويعبر عن مقدار مسئولية الدولة تجاه الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللاعب محمود كهربا، إنه سعيد بمشاركة اليوم في إفطار 1000 فرد تحت مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي.

ووجه الشكر على دعوته بالحفل المقام من قبل جمعية رسالة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات

انتهاء فاعليات حياة كريمة بالأسمرات