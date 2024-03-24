"حياة كريمة" تدخل الفرحة على ضيوف مصر.. 50 ألف جنيه لسداد ديون مسن سوداني

سلط برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة dmc، الضوء على قصة رجل مسن، تواصل أحد فاعلي الخير مع البرنامج، ليطلب المساعدة لرجل بسيط بائع خضار معه محل ويحتاج للبضاعة.

وقال بائع الخضار من أصل سودانى، إنه يعطي الناس الخضار مجاني، مؤكدا أنه راضي بما كتبه الله عليه وله من رزق، متابعا: "نفسى أسدد ديونى وأنام مرتاح، ومش محتاج مساعدة غير من ربنا، فهو كرمه واسع".

ومنح أيمن مصطفى 500 جنيه للرجل السوداني المسن، كمساعدة له من أجل شراء بضاعة للمحل، وقبلها منه بدموع الفرحة، ورغم تلك الفرحة إلا أنه لم يبخل على أحد الأشخاص التي ادعت الحاجة للمال (ضمن طاقم عمل البرنامج).

ومر عليه رجل بسيط يطلب المساعدة فأعطاه البائع وقال له: "خد دى وانا مسامحك وكله من ربنا"، ليهديه مقدم البرنامج ميدالية "أبطال حياة كريمة"، و50 ألف جنيه لسداد ديونه وشراء بضاعة، للمحل، ولم يتمالك نفسه أمامها باكيا من الفرحة.