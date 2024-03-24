الأحد 24 مارس 2024
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توك شو

أستاذ علاقات دولية: الولايات المتحدة قادرة على ردع "نتنياهو" أو وقف الحرب نهائيا

الدكتور أسامة شعث
الدكتور أسامة شعث

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية استراتيجية ولا يمكن أن تتزحزح تحت أي ظرف من الظروف، والاختلاف عادة ما يكون هناك اختلافات تكتيكية في بعض التفاصيل على الآليات لكن بالمجمل العام لا يوجد خلاف استراتيجي بين الولايات المتحدة و"نتنياهو"

وأضاف "شعث"، خلال لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أن الخلاف الموجود هو خلاف شكلي ليس إلا، وهناك لجنة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي توجهت للولايات المتحدة، وهناك اجتماع قريبا جدا بشأن وضع اللمسات الأخيرة على خطة اجتياح رفح الفلسطينية بريا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قادرة فعليا لو أرادت ردع "نتنياهو" أو وقف الحرب نهائيا، كما أن مشروع القرار الذي تقدمت به في مجلس الأمن لم يكن صريحا وواضحا بوقف إطلاق النار وإنما كان ضبابيا في الصيغة، وبالتالي الهدف منه كان فقط تسويق فكرة أن الولايات المتحدة تريد وقف إطلاق النار على طريقتها وتدعو جميع الأطراف لإدانة حماس، وبالتالي كان هناك رفض من قبل روسيا والصين لهذا المشروع.

استاذ علاقات دولية رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة

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