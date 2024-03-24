باحث سياسي: اقتحام رفح سيشكل كارثة للشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث في العلوم السياسية، إن إقتحام رفح سيشكل كارثة للشعب الفلسطيني، والمنطقة بأكملها، وبالتالي علي المجتمع الدولي التحرك من أجل إيقاف هذا الاقتحام.

وأضاف "حميد"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرد الأمريكي يشكل أعلى درجة من الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو.

ونوه، أن الإدارة الإسرائيلية تختلف فكريًا مع إداراة الرئيس جو بايدن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى للضغط على بنيامين نتنياهو من اجل منع عملية الإقتحام.