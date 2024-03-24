التحرير الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة

قال الدكتور عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الخلاف بين الإدارة الامريكية وحكومة بنيامين نتنياهو ليس على الأهداف، فهناك تباين واختلاف سابق لإدارة بايدن نفسه مع الحكومة المتطرفة الإسرائيلية.

وأضاف "الغول" خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإدارة الأمريكية طلبت إرسال وفد من إسرائيل للسيطرة على الوضع في غزة.

وأشار إلى أن على مدار الساعة يحاصر الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات، مؤكدًا أن حرب الإبادة مستمرة ولم تتوقف، فالولايات المتحدة الأمريكية ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة.

ونوه بأن الولايات المتحدة هي التي أدارت الحرب والمعركة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الخلاف بين إسرائيل وأمريكا هو كيفية إدارة الاقتحام لرفح بشكل لا يثير الرأي العام العالمي.