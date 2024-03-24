الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل زيارة جالانت لواشنطن

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن زيارة يؤاف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، لواشنطن، تعتبر الأولى للإدارة الأمريكية، وأن الزيارة هدفها استمرار الدعم العسكري لإسرائيل.

وأضافت أن هناك غضبا أمريكيا على إسرائيل بسبب عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، وحذرت جالانت بسبب التصعيد في الضفة الغربية، وطالبته بتخفيف الإجراءات التعسفية لدى السكان.

ونوهت بأن جالانت أيد تنفيذ ما أشارت له الولايات المتحدة، مؤكدة أن لبنان كانت محور اهتمام الإدارة الأمريكية؛ وطالبته بضرورة تقليل التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتابعت أن وفد إسرائيل برئاسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ستتجه للولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقديم خطة اقتحام رفح عسكريًا، خلال الأيام القادمة.

مراسلة القاهرة الاخبارية جالانت هجوم رفح بن غفير إيتمار بن غفير القاهرة الإخبارية إسرائيل

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