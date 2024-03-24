الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل أوروبا جاهزة لمواجهة تنظيم "داعش"؟.. مسؤول سابق في الناتو يجيب

نيكولاس ويليامز
نيكولاس ويليامز

قال نيكولاس ويليامز، مسئول سابق في الناتو، إن الهجوم في العاصمة الروسية موسكو ذكّر الأوروبيين والجميع في أنحاء دول العالم بأن هذه المنظمة الإرهابية تشكل تهديدا للجميع، وليس الأمر حصرا على روسيا، وهناك خصوصية بالتهديد ضد روسيا من جانب داعش خراسان، التي تشكل تدخل في سوريا ولها تواجد في إيران، لكن التهديدات ليست حصرا على روسيا فقط.

أضاف ويليامز، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في مارس 2021 كان هناك هجوم إرهابي في قندهار تسبب في سقوط 21 قتيلا بسبب نفس المنظمة، وبالتالي هذه الجماعة الإرهابية يبدو أنها تحاول تجديد طاقتها ولها ثقة مجددة رغم الخسارة والهزيمة التي لاقتها في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن أوروبا وبشكل خاص فرنسا عانت وواجهت الكثير من العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة، وقامت بتنمية الكثير من القدرات الأوروبية فيما يتعلق بالجهات والأجهزة الأمنية الأوروبية من أجل تعزيز دفاعاتها ضد التنظيمات الإرهابية وتهديداتها.

مسؤول سابق بالناتو العمليات الإرهابية نيكولاس ويليامز مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية روسيا

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى يلغى جلسته مع مدير الموساد

التحرير الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا ليست ضد الأهداف الإسرائيلية بخصوص حرب غزة

الولايات المتحدة واليابان تخططان لأكبر تحديث للاتفاقية الأمنية منذ أكثر من 60 عاما

باحث سياسي: اقتحام رفح سيشكل كارثة للشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها

إعلام إسرائيلي: المقترح الأمريكي الذي قبلته إسرائيل يرفع عدد الفلسطينيين المفرج عنهم لـ700

الهلال الأحمر الفلسطينى: لليوم 72 على التوالى.. انقطاع الاتصالات فى محافظة خان يونس

ماكرون يحذر نتنياهو: أى "نقل قسرى للسكان" من رفح الفلسطينية جريمة حرب

القاهرة الإخبارية: جانتس يهدد بترك منصبه.. وجالانت يحاول استمرار الدعم العسكرى من واشنطن

الأكثر قراءة

بديل إمام عاشور أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

عاجل.. مفاوضات غزة.. بحث إطلاق سراح 700 أسير فلسطينى مقابل 40 محتجزًا فى غزة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

بسمة بوسيل تكشف لأول مرة خفايا انفصالها عن تامر حسني (فيديو)

مسلسل كامل العدد لـ " دينا الشربيني " احداث الحلقة 14.. هل تبدأ قصة حب جديدة بين أحمد وملك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

دورة المتحدة الرمضانية

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى