لأول مرة.. صلاح الشرنوبي يعرض رأيه في أغاني أحمد مكي

قال الملحن صلاح الشرنوبي، إن هناك العديد من الثقافات التي دخلت على الموسيقى في الفترة الأخيرة، متابعًا: "عاجبني التراب لأن فيه ميلودي شوية لكن الراب مش تبعي".

وأضاف الشرنوبي خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "ما يقدمه الفنان أحمد مكي في الراب حلو جدًا، بيعمل راب وبعدين جملة يشاركه فيها مطرب آخر".

وتابع: "لا مانع من هذا لكن هناك أشياء تؤذي وهذا هو الانحدار مثل أغاني المهرجانات التي تحتوي على كلام لا استوعبه، في كلام بسمعه لكن مقدرش أنفذه".

واستكمل: "في المطلق لا يوجد انحدار في الذوق العام لأن هناك نماذج كويسة لكن هناك انحدار لدى الغالبية العظمى للأسف".