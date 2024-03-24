الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لأول مرة.. صلاح الشرنوبي يعرض رأيه في أغاني أحمد مكي

صلاح الشرنوبي
صلاح الشرنوبي

قال الملحن صلاح الشرنوبي، إن هناك العديد من الثقافات التي دخلت على الموسيقى في الفترة الأخيرة، متابعًا: "عاجبني التراب لأن فيه ميلودي شوية لكن الراب مش تبعي".

وأضاف الشرنوبي خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "ما يقدمه الفنان أحمد مكي في الراب حلو جدًا، بيعمل راب وبعدين جملة يشاركه فيها مطرب آخر".

وتابع: "لا مانع من هذا لكن هناك أشياء تؤذي وهذا هو الانحدار مثل أغاني المهرجانات التي تحتوي على كلام لا استوعبه، في كلام بسمعه لكن مقدرش أنفذه".

واستكمل: "في المطلق لا يوجد انحدار في الذوق العام لأن هناك نماذج كويسة لكن هناك انحدار لدى الغالبية العظمى للأسف".

صلاح الشرنوبي أحمد مكى حبر سري برنامج حبر سري القاهرة والناس

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