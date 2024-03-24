صلاح الشرنوبي يفاجئ أسما إبراهيم برأيه في ويجز ومروان بابلو (فيديو)

قال الملحن صلاح الشرنوبي، إنه يحب قالب أغاني الراب والمهرجانات لكنه ينتقد سلوكيات أصحابها من حيث الكلام والثقافة.

وأضاف "الشرنوبي" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "في النهاية هي ثقافة وبيئة وتربية لا تليق بمطرب يمثل مصر ويبقى تريند في العالم كله".

وتابع: "في مطربين راب كويسين جدًا زي ويجز ومروان بابلو، لكن المهرجان فيه حاجات كثيرة خارجة عن الذوق العام".

وأكد "الشرنوبي" أنه لا يرفض مبدأ تعاقب الأجيال لكنه يرفض الطريقة التي يُقدم بها الفن، متابعًا: "أحمد شيبة ومحمود الليثي من المطربين الرائعين جدًا في الشعبي في مصر".