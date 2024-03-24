مسلسل محارب الحلقة 14.. تفاصيل هروب حسن الرداد

تعرض اليوم الحلقة 14 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً، والذي يخوض بطولته حسن الرداد عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

ملخص احداث مسلسل محارب الحلقة 14

وتضمنت الحلقة 14 من مسلسل محارب أحداث مشتعلة عن هرب محارب أكثر من مرة من الشرطة وسرقة سيارة والهرب بها ومن ثم تركها في مكان ما.

فيما شهد ابراهيم شقيق محارب زورًا على أخيه واكد انه ارتكب جرائم قتل وذلك مقابل مبالغ مالية حصل عليها من المحامي حسام “أحمد زاهر”.

وتشاجر مصدي “صديق” محارب" مع أبراهيم “شقيق محارب” بسبب سوء تربيته وأثناء المشاجرة سقط من ابراهيم مبالغ كبيرة وهو ما اكتشف امرها “مصدي”.

وصرخ “مصدي” على ابراهيم قائلًا: “هي دي الفلوس اللي بعت اخوك عشانها، بعت اخوك من دمك ولحمك عشان شوية فلوس، اخوك اللي كبرك وعلمك وحرم نفسه عشانك”.

فيما انطلق محارب متجهًا إلى مصر لمحاولة الوصول لأخيه إبراهيم الذي شهد ضده، وانتهت الحلقة عند هذا الحد فهل سيتم القبض على محارب أم سيقتله حسام الجيوشي قبل أن تصل الشرطة إلى محارب.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.