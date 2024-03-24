العشائر الفلسطينية: الاحتلال يواصل اغتيال منتسبي اللجان التي تؤمن المساعدات انتقامًا منهم

أكدت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال عدد من منتسبي لجان العشائر اليوم على دوار الكويت، أثناء انتظارهم تسلم المساعدات الإنسانية وتنظيم توزيعها على المواطنين الجوعى في شمال قطاع غزة، يعبر عن مدى فاشية المحتل الغاصب لفلسطين وكذلك يعبر عن مدى عجزه وفشله في ضرب وحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية.

مكونات العشائر في قطاع غزة تعمل على قلب رجل واحد وهي تحرم أي تواصل مع الاحتلال

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، في بيان له وصل لـ"الدستور" نسخة منه، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه للجان العشائر، ويعاقبهم لعدم تجاوبهم مع دعوات الاحتلال الخبيثة للتعاون معه وإفشال مخططاته الرامية إلى تشكيل هياكل تخدم مصالحه في شطب القضية الفلسطينية".

وشدد المصري على أن مكونات العشائر في قطاع غزة تعمل على قلب رجل واحد وهي تحرم أي تواصل مع الاحتلال مهما كلف الثمن وعظمت التضحيات.

وسبق، وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين المسيحيين من الضفة من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، ذلك جريمة ضد الإنسانية تندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لفصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق إجراءاتها الاستعمارية العنصرية لضمها، بما في ذلك إغراقها بالكتل الاستيطانية الضخمة وفرض المزيد من الإجراءات على حواجز الاحتلال والتقييدات التي تحول دون وصول المصلين للمقدسات المسيحية والإسلامية.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية التصعيد الحاصل في اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك ومسيرة المستعمرين الاستفزازية وسط مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال، بشكل يرتبط مباشرة مع جرائم الاستيلاء على الأراضي وزيادة أعداد المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكثيف قواعد الارتكاز للمتطرفين الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته وبلداته.