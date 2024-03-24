بحضور مورينيو.. اللجنة البارالمبية تكرم فاطمة عمر (صور)

حرصت اللجنة البارالمبية المصرية، برئاسة د.حسام الدين مصطفى، على تكريم أسطورة رفع الأثقال البارالمبي فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر المعتزلة حديثا بعد مسيرة تاريخية ناجحة.

جاء تكريم فاطمة عمر في شرم الشيخ على هامش تنظيم مصر لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي 2024، بحضور جورج مورينيو رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وشعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي بالأسطورة فاطمة عمر ومسيرتها الناجحة، ووصفها بأنها نموذج مشرف للاعبي رفع الأثقال البارالمبي على مستوى العالم.

توجهت فاطمة عمر بالشكر إلى اللجنة البارالمبية المصرية، وإلى رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، مؤكدة أنها لن تبتعد عن رياضة رفع الأثقال بعد اعتزالها اللعب، وستواصل العمل في جانب جديد من حياتها مع رفع الأثقال.

راندا تاج الدين تُحرز ذهبية منافسات 86 كجم في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

توجت راندا تاج الدين لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 86 كجم، بعد رفع ثقل مقداره 135 كجم، لتضيف الميدالية رقم 21 للمنتخب في منافسات بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كانت فاطمة محروس لاعبة المنتخب الوطني أحرزت ذهبية منافسات 67 كجم عقب رفعها ثقل مقداره 134 كجم، فيما حصد عمرو فاروق برونزية منافسات وزن فوق 107 كجم، وذلك بعد رفع ثقل مقداره 222 كجم.

وبلغ رصيد مصر حاليًا 21 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ذهبيات، 6 فضيات، و9 برونزيات

الذهب:

رحاب رضوان وزن 55

محمد صبحي وزن 88

صفاء حسن وزن 79

فاطمة محروس67

راندا تاج الدين 86

الفضة:

أميمة عمر وزن 50

حسن العطار وزن 80

نوال رمضان وزن 45

إيناس الجبالي وزن 41

محمد علي وزن 72

نادية فكري وزن 86

البرونز:

شريف عثمان وزن 65

مظهر تمام وزن 80

صباح عبدالفتاح وزن 55

محمود عطية وزن 72

أمل سليمان وزن 61

عادل الحوت وزن 59

أمل حنفي وزن 79

أماني الدسوقي 86

محمد السيد وزن 107

عمرو فاروق +107

ويشارك منتخب مصر البارالمبي بقائمة تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا وعلي محمد إداري المنتخب .

وتشهد البطولة مشاركة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

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