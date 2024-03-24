حورية فرغلي: رفضت الزواج من مليونير عشان مكنتش اعرف هو ولد ولا بنت

كشفت الفنانة حورية فرغلي، حقيقة زواجها الأخير، والذي كشف تفاصيله "شيخ العرافين"، ضمن حلقة برنامج "العرافة" المذاعة اليوم الأحد، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وأكدت حورية فرغلي، خلال لقائها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، رفضها لعرض الزواج من المالتي ملياردير أحمد حجازي، لسبب صادم حيث كشفت حقيقته من خلال حساباته عبر "السوشيال ميديا".

وأوضحت أن المليونير اللبناني أحمد حجازي عرض علي 2 مليون دولار من أجل الزواج بها، مؤكدة أنه ليس له هوية جنسية واحدة، مرددة: "صوره كلها بتقول إنه مخنث وشكله أحلى مني بكتير وكان لازم أرفض طبعا العرض دة".

وكانت أوضحت الفنانة حورية فرغلي، أنها لم يكن لها علاقة مع الإعلامي نزار الفارس، وأن فيديو خطبتهما كان من أجل الترند فقط، ولم تكن تعلم حقيقته، وكانت تظن أن ذلك من أجل المزاح، إذ كانت الحلقة يتم تسجيلها في منزلها، وبدأ الفيديو عندما تحدثت معه باللهجة الخليجية، ليرد عليها بنفس اللهجة، وبدأ الحوار يتصاعد بينهما.