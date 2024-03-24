الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 5 أشخاص غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

حبس
حبس

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية").

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مدير مبيعات غسل 28 مليون جنيه

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاموال العامة غسل أموال النصب والاحتيال الوحدات السكنية المحلات التجارية والدراجات النارية

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