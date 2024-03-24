مدبولى يوجه بدراسة زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية 20%

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الأحد، مع عدد من الوزراء بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.



وأضاف "مدبولي"، أنّ تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل؛ لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.

حضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد الجزار، مدير إدارة التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء حسام سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة التبريدات، العميد وليد عباس، مدير الإدارة المالية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.