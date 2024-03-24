الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

الأعلى للإعلام يرسل 3 تقارير لمجلس وزراء الإعلام العرب لمناقشتها

جريدة الدستور

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثلاثة تقارير إلى جامعة الدول العربية تتضمن تصوره لتعظيم دور المرأة العربية في وسائل الإعلام، وحول مخاطر الألعاب الإلكترونية.
 

وجاءت هذه التقارير كالتالي:

أولًا: تصور متكامل حول تعظيم دور المرأة العربية في وسائل الإعلام والتقدم الذي أحرزته في مختلف المجالات.
ثانيًا: دراسة حول الألعاب الإلكترونية ومخاطرها على الأطفال والشباب وكيفية مواجهتها.
ثالثًا: مقترح مبادرة الإعلام الآمن للطفل من أجل دعم هوية الطفل والحفاظ عليه. 

ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذه التقارير في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته المقبلة المقرر عقدها في العاصمة البحرينية المنامة في نهاية شهر مايو المقبل.

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المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المرأة العربية وزراء الإعلام العرب الألعاب الإلكترونية الألعاب الإعلام الآمن للطفل

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