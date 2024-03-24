الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

عضو مجلس الأعمال: العلاقة بين مصر والإمارات شراكة إستراتيجية

المهندس محمد محلب
المهندس محمد محلب عضو مجلس الأعمال المصري الامارتي

قال المهندس محمد محلب عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، ان العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا الي ان هناك فرص كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقال المهندس محمد محلب، أن القطاع الخاص في البلدين يقوم بدور مهم دفعة قوية للقطاع الخاص ومجلس الأعمال المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية. 

مدحت نافع: مصر لديها فرص كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية

"عربية النواب": لقاء الرئيسين السيسي وبن زايد أكد استراتيجية العلاقات المصرية - الإماراتية

 

وأضاف عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، تمثل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر ضمن وفد اقتصادي رفيع المستوى تتويجًا للعلاقات الراسخة والمتميزة والصداقة بين مصر والإمارات، كما تعد إشارة البدء لمجلس الأعمال المشترك الذي يمثل القطاع الخاص المصري والإماراتي لبحث فرص زيادة الاستثمار المباشر المشترك والشراكات التجارية.

وأشارعضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات نموذجًا يحتذى به سواء علي مستوي المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلا البلدين، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية وصولا إلى مشروع  إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون، خاصةً على المستويات الاقتصادية المختلفة، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر كأكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية بالإضافة إلى أنها شريك تجاري هام لمصر.

ووذكر المهندس محمد محلب عضو مجلي الأعمال المصري الاماراتي، أن قفزت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلي 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة ب3 مليارات دولار عام 2022.

كما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.

شراكة استراتيجية فرص المصرية الإماراتية لاقتصادية العلاقات مجلس المصرى الاماراتي

مواد متعلقة

"عربية النواب": لقاء الرئيسين السيسى وبن زايد أكد استراتيجية العلاقات المصرية- الإماراتية

الأكثر قراءة

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

رئيس الوزراء: جهات فى الدولة ستتولى توفير مخزون استراتيجى من السلع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الدراسية الثلاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق