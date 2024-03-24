عضو مجلس الأعمال: العلاقة بين مصر والإمارات شراكة إستراتيجية

قال المهندس محمد محلب عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، ان العلاقات المصرية الإماراتية تمثل شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، مشيرا الي ان هناك فرص كبيرة للاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقال المهندس محمد محلب، أن القطاع الخاص في البلدين يقوم بدور مهم دفعة قوية للقطاع الخاص ومجلس الأعمال المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، تمثل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمصر ضمن وفد اقتصادي رفيع المستوى تتويجًا للعلاقات الراسخة والمتميزة والصداقة بين مصر والإمارات، كما تعد إشارة البدء لمجلس الأعمال المشترك الذي يمثل القطاع الخاص المصري والإماراتي لبحث فرص زيادة الاستثمار المباشر المشترك والشراكات التجارية.

وأشارعضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، إلى أن العلاقات بين مصر والإمارات نموذجًا يحتذى به سواء علي مستوي المشروعات العملاقة التي ساهمت في دفع النمو بكلا البلدين، عبر العديد من المحطات والمواقف السياسية والاقتصادية وصولا إلى مشروع إنشاء مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد عضو مجلس الأعمال المصري الاماراتي، أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أدت إلى زيادة التعاون، خاصةً على المستويات الاقتصادية المختلفة، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والأجنبية المستثمرة في مصر كأكبر دولة مستثمرة في السوق المصرية بالإضافة إلى أنها شريك تجاري هام لمصر.

ووذكر المهندس محمد محلب عضو مجلي الأعمال المصري الاماراتي، أن قفزت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلي 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 من 1.4 مليار دولار خلال عام 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري إلي 4.9 مليار دولار مقارنة ب3 مليارات دولار عام 2022.

كما سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات ارتفعا بلغ 1.8 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4.