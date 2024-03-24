مدحت نافع: مصر لديها فرص كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي إن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، موضحًا أن مصر لديها فرص كبرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يسهم وجود الشركات الأجنبية في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى مصر، مما يعزز التطور الصناعي والابتكار.

وأضاف "نافع" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم في إنشاء فرص عمل جديدة للشباب المصري، مما يقلل من معدلات البطالة ويحسن مستوى المعيشة.

وأشار إلى أنه يمكن لتدفق الاستثمارات الأجنبية تحسين التوازن التجاري لمصر من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأوضح أن وجود الاستثمارات الأجنبية يعزز قاعدة الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يزيد من استقرار الاقتصاد ويقلل من التقلبات.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تحفيز الابتكار والبناء الصناعي في مصر، مما يسهم في تطوير الصناعات الحديثة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية وجمع رءوس الأموال الأجنبية يعتبر مصدرًا مهمًا لتمويل المشروعات الكبيرة في مصر، مشيرًا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم في بناء الثقة الاقتصادية في مصر، مما يجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات.

وأشار إلى أنه يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد عنصرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. يجب على الحكومة المصرية العمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة وتحفيزية لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.

وأوضح أنه ينبغي تعزيز التعليم والتدريب لتأهيل القوى العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل مؤكدًا أنه يمكن تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الأجنبية.

وأشار إلى أنه تظهر أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر كوسيلة فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي، تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل، وتحفيز التنمية الصناعية والابتكار. من المهم على الحكومة المصرية تبني سياسات وإجراءات تحفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتخفيف العقبات التي تواجه هذه العملية.