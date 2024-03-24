الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

مدحت نافع: مصر لديها فرص كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية

مدحت نافع
مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي إن جذب الاستثمارات الأجنبية يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، موضحًا أن مصر لديها فرص كبرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يسهم وجود الشركات الأجنبية في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى مصر، مما يعزز التطور الصناعي والابتكار.

وأضاف "نافع" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم في إنشاء فرص عمل جديدة للشباب المصري، مما يقلل من معدلات البطالة ويحسن مستوى المعيشة.

وأشار إلى أنه يمكن لتدفق الاستثمارات الأجنبية تحسين التوازن التجاري لمصر من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأوضح أن وجود الاستثمارات الأجنبية  يعزز قاعدة الاحتياطيات النقدية للبلاد، مما يزيد من استقرار الاقتصاد ويقلل من التقلبات.

وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في تحفيز الابتكار والبناء الصناعي في مصر، مما يسهم في تطوير الصناعات الحديثة.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية وجمع رءوس الأموال الأجنبية يعتبر مصدرًا مهمًا لتمويل المشروعات الكبيرة في مصر، مشيرًا إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يسهم في بناء الثقة الاقتصادية في مصر، مما يجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات.

وأشار إلى أنه يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد عنصرًا حيويًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. يجب على الحكومة المصرية العمل على توفير بيئة استثمارية ملائمة وتحفيزية لجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية.

وأوضح أنه ينبغي تعزيز التعليم والتدريب لتأهيل القوى العاملة وتلبية احتياجات سوق العمل مؤكدًا أنه يمكن تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الأجنبية.

وأشار إلى أنه تظهر أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر كوسيلة فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي، تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل، وتحفيز التنمية الصناعية والابتكار. من المهم على الحكومة المصرية تبني سياسات وإجراءات تحفز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتخفيف العقبات التي تواجه هذه العملية.

الاستمارات الأجنبية استثمارات أجنبية النمو الاقتصادي استثمارات جديدة استثمارات مصرية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

تحفز النمو الاقتصادي.. أوجه الاستفادة من شراكة القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار العقاري

عضو بالشيوخ يطالب بخطة للتعريف بفرص الاستثمار السياحى ودفع الشراكات المصرية الأوروبية

الأكثر قراءة

زيارة جوتيريش رفح تكشف أكاذيب إسرائيل تجاه مصر.. ماذا يحدث فى المعبر؟

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

انفراجة جديدة وحل أكبر نقاط الخلاف.. ماذا حدث فى مفاوضات هدنة غزة؟

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

بعد رأس الحكمة.. مصر تستقطب مليارات الدولارات في قطاع التعدين و100 ألف وظيفة

عاجل.. المقاومة الإسلامية فى العراق تقصف مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

وائل لطفي

الصيد فى مياه الدراما

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الأقصى؟

د. منى حلمى

كيف أُنفِّذ وصية أمى؟

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية "٢- ٢"

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد فى جيش الاحتلال.. متطرفو اليهود يثيرون أزمة كبرى بحكومة نتنياهو

مفاوضات إسرائيل.. عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا للشمال وبانتظار رد حماس

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بمراجعة تعهد إسرائيل بعدم استهداف المدنيين