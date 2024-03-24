أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، إحدى شركات قطاع البترول، اليوم الأحد، عن إجراء أعمال ملء الخزان الرائحة الرئيسي- محطة إضافة الرائحة بالوراق، يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٤، بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساءً.

تاون جاس تعلن ملء الخزان الرائحة الرئيسى بمحطة الوراق الأربعاء المقبل

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان أمان العملاء، كما لن يتم قطع الغاز عن أى من العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

إسناد أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بدولة رومانيا لشركة تاون جاس

وفي سياق منفصل، كان قد شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وأوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تاون جاس وشركة سى آى إس جاز، إحدى أكبر الشركات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى برومانيا، بهدف دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى، وتصنيع المهمات الخاصة بذلك النشاط، والاستفادة من الخبرات لدى الشركتين داخل مصر ورومانيا.

وقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس محمد فتحى رئيس شركة تاون جاس، وهوراتيو كالوجار مدير عام شركة سى آى إس جاز الرومانية.

وبموجب المذكرة سيتم إسناد أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بدولة رومانيا إلى شركة تاون جاس؛ لما تمتلكه من خبرات كبيرة فى هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر باستخدام المكونات الرومانية التى تصل إلى 60%؜ من المنتج النهائى، على أن تستكمل النسبة المتبقية بأيدى العمالة الفنية المصرية داخل الورش الخاصة بشركة تاون جاس.

فضلًا عن إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج منظم تخفيض الضغط المنزلى بشراكة متبادلة داخل ورش شركة تاون جاس، بالإضافة إلى توافق الرؤى حول توفير هذه المنتجات داخل مصر بدلًا من استيرادها، وأيضًا التطلع إلى تصديرها إلى الخارج، ومن ضمنها المشروعات المشتركة فى رومانيا.