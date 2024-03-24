الأحد 24 مارس 2024
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مصر

وزير الإسكان يتابع مشروعات الصرف الصحى لخدمة عددٍ من قرى "حياة كريمة" بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة- مرحلة أولى" بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي تشمل شبكات انحدار، وخطوط طرد، وتنفيذ محطتي معالجة صرف صحي، لخدمة تلك القرى، والتي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير فرص عمل في تلك القرى من خلال تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تتولى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 18 قرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محطتي معالجة صرف صحي الأخيوة والقصاصين، بطاقة إجمالية 27 ألف م3/ يوم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأضاف اللواء إيهاب خضر أنه تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 188 كيلومترا، وخطوط طرد بطول 66 كيلومترا بتلك القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 20 محطة رفع صرف صحي، وكذلك الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي الإخيوة، وجارٍ الانتهاء من الأعمال بمحطة معالجة القصاصين شرق، بجانب الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ محطة تنقية مياه البكارشة بطاقة 52 ألف م3/يوم.

جدير بالذكر، أن محطات رفع الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها لخدمة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية بالشرقية شملت قرى (الإخيوة- المناجاة الصغرى- المناجاة الكبرى- الملكيين القبلية- سماكين شرق- حصة المناصرة- الحماديين- قهبونة- الصالحية "الأبطال 3"- الصالحية "البساتين"- بحر البقر 2- بحر البقر 3- بحر البقر 4- بحر البقر 5- القصاصين شرق).

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشروعات الصرف المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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