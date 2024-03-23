السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شكرى يعزى وزير الخارجية الروسى فى ضحايا "هجوم موسكو" الإرهابى

وزير الخارجية نظيره
وزير الخارجية نظيره الروسي

صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية "سيرجي لافروف"، حيث نقل له خالص تعازي مصر، وتعازيه الشخصية، وذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بإدانتها الشديدة ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب، معربًا عن تضامن مصر مع روسيا ودعم القاهرة الكامل لموسكو حيال ما تمر به في تلك الظروف العصيبة.

وأردف السفير أبوزيد، أن لافروف أعرب عن شكره وتقديره لمبادرة السيد وزير الخارجية بالتواصل معه، مشيدًا بعلاقات الصداقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين الدولتين على مختلف المستويات، وهو ما يتضح جليًا في المساندة المشتركة بين الجانبين أمام كل التحديات.

سامح شكري وزير خارجية روسيا اطلاق النار قاعات الحفلات الموسيقية موسكو

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