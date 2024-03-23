السبت 23 مارس 2024
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محافظات

مركز التطوير المهنى بجامعة سوهاج ينظم ملتقى التوظيف الخامس أبريل المقبل

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج خلال لقاءه

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة أمل عبدالواحد مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وذلك لمناقشة خطة العمل المستقبلية لمركز التطوير المهني بالجامعة، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سيد جبريل مدير المركز، والدكتور عمرو نصار نائب مدير المركز.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن مركز التطوير المهني بالجامعة له دور مهم وإيجابي في تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، مضيفًا أنه خلال الاجتماع تم استعراض إنجازات المركز خلال الفترة السابقة وخطة تشغيل المركز في الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة الاستعدادات وأعمال التجهيز لملتقى التوظيف السنوي الخامس المزمع إقامته في شهر أبريل بنسختيه الأونلاين والأوفلاين، الذي ستنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مراكز التطوير المهني في الجامعات المصرية، بمشاركة عدد كبير من مختلف الشركات الكبرى والمحلية، وأكثر من ٥٠٠ خريج وطالب من كل جامعة.

وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز أنه تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ بعض الفعاليات خلال الفتره المقبلة داخل المركز، مشيرًا إلى أن المركز الجامعي للتطوير المهني نفذ خلال الأربعة أشهر الماضية أكثر من ٢٠ ورشة عمل وتدريب شارك فيها أكثر من ٤٨٠ طالبًا، كما تم تنفيذ ٤ منح تدريبية من الجامعة الأمريكية ودورتين عن إدارة جودة وأخرى موارد بشرية، وخدمة عملاء وبمشاركة ١٥٠ طالبًا وطالبة.

كما شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، طلاب المستوى الأول بقسم النبات كلية العلوم حفل الإفطار الجماعي، وذلك من منطلق خلق بيئة أسرية وأجواء رمضانية بين الطلاب، بحضور كل من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور ضياء رضوان رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، والدكتور بسام أبوالنصر المشرف على طلاب المستوى الأول، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب النعماني عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب من كلية العلوم، وفرحته الغامرة لتواجده ومشاركته الإفطار في هذه الأجواء الرائعة، وحرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم، وتعزيز الروح الأسرية بين كل قيادات الجامعة وبين أبنائهم الطلاب، مشيدًا بمجهودات الكلية، وسعيها الدءوب لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.

وأكد الدكتور حازم المشنب أن حفل الإفطار الجماعي يأتي في إطار غرس روح الألفة، وتعزيز التواصل بين قيادات الجامعة وطلابها، حيث إن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تسهم في فتح آفاق جديدة للتواصل فيما بينهم، مما يسهم فى التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أن طلاب الكلية من المستوى الأول قاموا بتجهيز الإفطار بأنفسهم كنوع من المحبة والتقدير، حيث شارك بالإفطار ١٠٠ طالب وطالبة.

حسان النعماني جامعة سوهاج مدير مشروع مراكز التطوير الامريكية التعليم العالي

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