السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر الثانية بالشرق الأوسط والـ22 عالميًا فى مؤشر أداء تغير المناخ لـ2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يحتفل به في الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

التصدى للتغيرات المناخية 

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "في الخطوط الأمامية للعمل المناخي" الذي يتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.

مؤشرات الأرصاد الجوية 

وأشار جهاز الإحصاء إلى تحقيق مصر المركز رقم (22) من بين (67) دولة تضمنها مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2024 متقدمة بذلك عن الجزائر التي حققت المركز رقم (54)، وتركيا التي حققت المركز (56)، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز (65).

كما حصلت مصر على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعزي ذلك إلى أن مصر قد اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وكان أعلى متوسط شهري لكمية الاشعاع الشمسي الكلى في مصر خلال عام 2022 كان في شهر يونيو حيث بـلغ 30.6 ميجا جول/ م2 وذلك في محطة رصد الغردقة يليه 30.2 ميجا جول/ م2 في محطة رصد الخارجة ثم 29.8 ميجا جول/ م2 وكان ذلك في محطة رصد الفرافرة.

وأشار إلى أن أعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2022 كان 42.6 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد أسوان بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 29.7 درجة مئوية وذلك في شهر أغسطس في محطة رصد شرم الشيخ كما سجلت محطة رصد بورسعيد أعلى متوسط شهري للرطوبة النسبية في مصر خلال عام 2022 حيث بلغ 81% وكان ذلك في شهر ديسمبر.

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