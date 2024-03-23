"صناعة الحبوب" تشيد بقرار الرئيس باستمرار دعم رغيف الخبز وصرفه على بطاقات التموين

أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة باستمرار دعم رغيف الخبز وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ورغم أيضا تحريك سعر السولار، وذلك في إطار حرص الرئيس على دعم الأسر، خاصة الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

كما أشاد عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار دعم الخبز على بطاقات التموين وصرفه للمواطن بسعر 5 قروش، رغم أن تكلفة إنتاج الرغيف تتجاوز 1 جنيه في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وآخرها رفع سعر السولار إلى 10 جنيهات للتر، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، سوف تتحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، بتوجيهات القيادة السياسية، حتى يظل سعر الرغيف ثابتا لصالح محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وتنتج وزارة التموين أكثر من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف يوميا من خلال 30 ألف مخبز بلدى منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن من خلال بطاقات التموين، بمعدل 150 رغيفا شهريا لكل فرد مقيد ببطاقة التموين.

وأضاف "السلامونى" أن موازنة دعم الخبز ارتفعت من 51 مليار جنيه خلال العام الماضي إلى 91 مليار جنيه حاليا، قابلة للزيادة مرة ثانية مع ارتفاع أسعار السولار، كما توفر وزارة التموين السلع التموينية شهريا للمستفيدين من منظومة الدعم بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقات التموينية، بإجمالي ما يقرب من 4 مليارات جنيه شهريا للمستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية، بجانب التوسع في المشروع القومي للصوامع بهدف إنشاء صوامع متطورة وفقا لأحدث التكنولوجيات لزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع، والتي ارتفعت من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى ما يقرب من 4 ملايين طن في الصوامع، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تتجاوز مليون طن قمح، الأمر الذى يحد من إهدار القمح الذى كان يحدث في الماضي نتيجة التخزين في الشون الترابية، كما أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر إردب القمح المحلى إلى 2000 جنيه سيسهم فى التشجيع على زيادة معدلات التوريد في الموسم المقبل، خاصة أن سعر طن القمح المحلى أعلى من القمح المستورد بحوالي 1000 جنيه، حيث يبلغ سعر طن القمح المحلى بعد قرار الحكومة 13 ألفا و300 جنيه للطن وزن 1000 كيلوجرام قمحا، وذلك بزيادة عن سعر طن القمح المستورد الذى يبلغ سعره حوالى من 12 ألفا و300 جنيه إلى 12 ألفا و500 جنيه لطن القمح المستورد.

وأوضح "السلامونى" أن استمرار دعم رغيف الخبز وطرحه للمواطنين بسعر 5 قروش يأتي استكمالا لحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وأيضا زيادة الدعم المخصص للأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامجى الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لـ41 مليار جنيه سنويا، الأمر الذى يؤكد مدى حرص الرئيس على تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية.