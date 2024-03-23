السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

تشهد حركة السيارات بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، الموافق 23 مارس 2024، سيولة مرورية وانتظام حركة السيارات على أغلب الشوارع الرئيسية والطرق والميادين، وسط انتشار أمني مكثف تحسبًا لحدوث تكدس في حركة السيارات.

سيولة مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

انتظمت حركة السيارات أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة ومناطق وسط المحافظة مرورا بشارع جامعة الدول العربية، ومنطقتي الدقي والعجوزة، وشارع السودان، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، فضلا عن انتظام حركة السيارات بشارعي الهرم، والبحر الأعظم إضافة إلى المريوطية، مرورا بشارع فيصل وشارع ترسا ومدينة السادس من أكتوبر.

وسادت الحالة المرورية أعلى طريق كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وتباطأت حركة السيارات بالطريق الزراعى في الاتجاه القادم من مدينة بنها فى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وتباطأت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فضلا عن تباطؤ حركة السيارات بميدان روكسى ورمسيس وسط وجود أمني مكثف لسحب الكثافات المرورية، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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