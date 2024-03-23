أبرزها إحياء ذكرى حسن فتحى.. أمسيات وسهرات رمضانية اليوم

“إحياء ذكرى شيخ المعماريين حسن فتحي”.. واحدة من أمسيات وسهرات رمضانية، يشهدها اليوم السبت 23 مارس والموافق 13 رمضان، عبر المراكز والقطاعات الثقافية والفنية المختلفة، والتي نستعرضها لكم في هذا القرير.

ذكرى شيخ المعماريين ببيت المعمار المصري

ففي الثامنة مساء، تعقد ببيت المعمار المصري بدرب اللبانة من ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالية لإحياء ذكري ميلاد شيخ المعماريين حسن فتحي الــ 124.

وتتضمن الأمسية عرض مواد تسجيلية نادرة لحسن فتحي داخل بيت الملاطيلي ومناقشة ما تبقى من تراثه وأفكاره واستمرار تأثيرها عبر الزمن.. يقدم الأمسية ويدير النقاش الباحث محمد رمضان حسين.

وضمن أمسيات وسهرات رمضانية، يقيم مركز إبداع بيت السحيمي - بشارع المعز- فى التاسعة مساء، حفلا غنائيا للمطرب فادي رشدي.

ويتضمن البرنامج عدد من أغانى العصر الذهبى منها:"متفوتنيش أنا وحدي"، " ليلة امبارح مجاليش نوم"،"ميدلي أغاني وردة "،" أما براوه "، " عنوان بيتنا"، "نسم علينا الهوا"، و"طاير يا هوا" وغيرها.

الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح تحيى الليلة السادسة لـ "هل هلالك"

وفى الثامنة والنصف مساء، يستقبل مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، الليلة السادسة من برنامج هلال هلالك، حيث يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر الأغانى الدينية، بجانب باقة من الأغانى الرمضانية التى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، يتغنى بها الفنانة أنغام مصطفى والفنان أحمد محسن والفنانة هند عمر والفنان زياد هانى فرحات من ذوى الهمم.

وفي ذات السياق وضمن أمسيات وسهرات رمضانية اليوم السبت أيضا، تقام في التاسعة مساء بساحة روابط للفنون، أمسية فنية، لتأبين الباحث في الفن الشعبي “الريس زكريا”، والذي كان قد غادر عالمنا في 12 فبراير الماضي، وتتضمن الأمسية باقة من أجمل ما قدمه مع فرقة الطنبورة البورسعيدية.

أنت حبيبي بنادي سينما الجزويت

وفي الثامنة والنصف مساء، وضمن فعاليات برنامج السهرات الرمضانية، يعرض بنادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل “أنت حبيبي”، من بطولة شادية، هند رستم، فريد الأطرش، عبد السلام النابلسي، ومن إخراج يوسف شاهين.

وفي أمسيات وسهرات رمضانية، تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الخامسة مساء، حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرقة fun club والكشافة البحرية.



وعقب الإفطار يقدم برنامج فني يتضمن عرض تنورة وفنون شعبية ومسرح عرائس وساحر وأراجوز وتوزيع هدايا على الأطفال.

كما تتواصل ليالي المقامات الروحية، رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح، حيث يستقبل بيت السناري الأثري بالسيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية في العاشرة مساء، حفل للفنان ربيع زين في ليلة من روائع التراث والموال القصصي.

تتضمن فقرات الحفل مختارات من أغانى التراث والفلكلور، وكذلك مجموعة من أروع أغانى وموشحات الفنان ربيع زين.

أمسية رمضانية لدينا الوديدى بالأوبرا

تتواصل أمسيات وسهرات رمضانية، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، حيث يستقبل المسرح المكشوف بأرض الجزيرة في التاسعة والنصف مساء، حفل تحييه دينا الوديدى وفرقتها.

ويتضمن البرنامج لونا فنيا فريدا يمزج بين الغناء التقليدي والتراثى الشعبي مع الموسيقى الحديثة إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها: “سكون، تماثيل، بعد البيبان، الحرام، السيرة، دواير، العرس، الكون، يابدر ياللى معدى، أحسنلك تبعد، كتر الوجع، وحدة، تدور وترجع، ياجنوبي، الله باقي وغيرها”.