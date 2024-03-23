جوتيريش يزور مصر لبحث تطورات الأوضاع فى غزة

أعلن فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الجمعة، أن الأخير سيزور القاهرة، وذلك لبحث آخر تطورات الحرب في قطاع غزة.

وقال فرحان حق خلال مؤتمر صحفي: "من المتوقع أن يكرر الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإسكات الأسلحة، خاصة في غزة والسودان".

وأضاف أن "الأمين العام أثناء وجوده في مصر سيتوجه إلى شمال سيناء، حيث سيزور مستشفى في العريش ويذهب إلى رفح على الجانب المصري، حيث سيجتمع مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة".

وأوضح أن الأمين العام سيلتقي أثناء وجوده في القاهرة عددا من المسؤولين المصريين.

وكانت وكالة "فرانس برس" نقلت، أمس عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي يعتزم التصويت، السبت، على مشروع قرار يدعو بوضوح إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد "الفيتو" الروسي والصيني على مشروع قرار أمريكي أشار إلى وقف إطلاق النار.