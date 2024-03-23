عاجل.. الحوثيون: 11 غارة أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء

أعلنت ميليشيا الحوثي، مساء أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة في صنعاء، بحسب "الأناضول".

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة لميليشيا الحوثيين، في أخبار عاجلة، أن ما وصفته بـ "العدوان الأمريكي البريطاني" شن أربع غارات على منطقة عطان، وثلاث غارات على منطقة جربان في صنعاء.

وأضافت أنه شن أيضًا أربع غارات على منطقة النهدين في صنعاء، ليبلغ مجموع الغارات 11 غارة خلال اليوم.

ولم تتطرق القناة إلى توضيحات أخرى بشأن نتائج الغارات، كما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت ميليشيا الحوثي استهداف مزرعة في محافظة الحديدة غربي اليمن بغارتين جويتين، أمريكية بريطانية.

واستهدفت ميليشيا الحوثي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، "تضامنا مع غزة" كما تقول.