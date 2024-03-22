زوجة المعارض الروسي "أليكسي نافالني" تعرب عن تعازيها بسبب حادث موسكو

أعربت يوليا نافالنايا، زوجة زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني الذي توفي في فبراير في مستعمرة جزائية روسية، عن تعازيها بعد الهجمات التي وقعت ليلة الجمعة.

في منشور على X، كتب Navanlnaya: يا له من كابوس في الزعفران. تعازينا لأسر الضحايا والشفاء للجرحى. يجب العثور على جميع المتورطين في هذه الجريمة ومحاسبتهم”.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية أن سقف قاعة مدينة كروكوس، حيث سُمع وشوهد إطلاق النار وألسنة اللهب ليلة الجمعة.

استدعا طائرة هليكوبتر لاطفاء الحرائق

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة تاس الروسية أنه تم استدعاء طائرة هليكوبتر لإطفاء الحرائق في قاعة مدينة كروكوس عقب الهجمات المسلحة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مروحيات أخرى وسيارات إسعاف متعددة بالقرب من المكان.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، المجتمع الدولي إلى إدانة "الجريمة الوحشية" في أعقاب الهجمات المسلحة على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، بحسب ما أوردته رويترز.

في غضون ذلك، أصدر الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، بيانا حول الهجمات، قال فيه: "أدين بشدة أعمال العنف والوحشية والاستهتار ضد المدنيين".

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين: ليس هناك ما يشير في الوقت الحالي إلى تورط أوكرانيا أو أوكرانيين في إطلاق النار، نحن نلقي نظرة على الأمر، لكنني سأحررك في هذه الساعة المبكرة من أي صلة بأوكرانيا”.

وردا على ما إذا كان هذا مؤشرا على وجود تصدعات في نظام فلاديمير بوتين، قال كيربي: هناك أناس في موسكو وروسيا يعترضون على الطريقة التي يحكم بها بوتين البلاد، لكنني لا أعتقد أننا، في هذه الساعة المبكرة، نستطيع أن نربط بين الهجوم على مركز التسوق والدوافع السياسية، حسبما افادت وكالة تاس الروسية.