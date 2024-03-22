الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات غرق 3 أشخاص من أسرة واحدة في ترعة بقنا

غرق 3 أشخاص
غرق 3 أشخاص

كشفت أجهزة الأمن بقنا اليوم الجمعة، ملابسات العثور على 3 جثث داخل سيارة غارقة داخل ترعة بقرية أبو دياب التابعة لمركز دشنا تبين أنهم كانوا فى طريق إلى مدينة الأقصر لإجراء عملية جراحية لأحد مستقلى السيارة وسقطت بهم السيارة داخل الترعة منذ الأربعاء الماضى.

البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بالعثور على 3 جثث داخل سيارة غارقة في ترعة بالقرب من قرية أبو دياب مركز دشنا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تحت إشراف  مدير مدير المباحث الجنائية وقوات الإنقاذ النهري لانتشالها وتبين العثور على 3 جثث داخل سيارة من أسرة واحدة 

وكشفت التحريات أن  المجنى عليهم كانوا فى طريقهم إلى مدينة الأقصر لإجراء عملية جراحية لاحدهم  وسقطت السيارة بالترعة، وكان مبلغ باختفائها منذ الأربعاء الماضى وتم انتشال الجثث ونقلهم لمشرحة مستسفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأجهزة الأمنية العثور على 3 جثث داخل سيارة سيارة غارقة

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